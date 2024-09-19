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Зеленський у США покаже "план перемоги" Байдену, зустрінеться з Гарріс і Трампом

Новини — Четвер, 19 вересня 2024, 20:01 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит у Сполучені Штати, де зокрема планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Під час візиту до США Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН, а також зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, зазначив Никифоров.

Глава держави на полях Генасамблеї ООН планує двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

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Крім того, Зеленський проведе зустріч із президентом США Джозефом Байденом, щоб "представити йому План перемоги", обговорити його деталі та підтримку Києва з боку Штатів, оголосив речник президента.

"Президент України також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом", – додав він.

Раніше Зеленський розповів деякі подробиці зі свого "плану перемоги", який складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".

Також повідомляли, що президент Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня.

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