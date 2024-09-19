Зеленский в США покажет "план победы" Байдену, встретится с Харрис и Трампом

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе совершит визит в Соединенные Штаты, где в частности планирует ознакомить со своим "планом победы" действующего президента Джо Байдена и кандидатов Камалу Харрис и Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Во время визита в США Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН, а также встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, отметил Никифоров.

Глава государства на полях Генассамблеи ООН планирует двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

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Кроме того, Зеленский проведет встречу с президентом США Джозефом Байденом, чтобы "представить ему План победы", обсудить его детали и поддержку Киева со стороны Штатов, объявил спикер президента.

"Президент Украины также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м президентом США Дональдом Трампом", – добавил он.

Ранее Зеленский рассказал некоторые подробности из своего "плана победы", который состоит из четырех пунктов об усилении обороноспособности Украины "плюс один, который нам нужен после войны".

Также сообщали, что президент Владимир Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября.