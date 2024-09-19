ЗМІ дізнались склад майбутнього уряду Франції: буде новий глава МЗС

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє увечері в четвер, 19 вересня, має представити президенту Емманюелю Макрону свій склад уряду, до якого увійшли переважно представники правих і правоцентристських партій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізнався телеканал BFMTV.

В уряді Барньє з попереднього кабінету міністрів посаду збереже лише глава Міністерства збройних сил Себастьєн Лекорню.

Новим міністром закордонних справ Франції може стати Жан-Ноель Барро, представник ліберального "Демократичного руху", який в останньому уряді був державним секретарем з європейських справ.

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Очолити МВС Мішель Барньє пропонує Бруно Ретайо –багаторічному керівнику фракції правої партії "Республіканці" в Сенаті.

Міністерство праці має очолити представниця пропрезидентської партії "Відродження" Астрід Паносян, сільського господарства – Анні Женевар із "Республіканців", охорони здоров’я – Женев'єва Даррьоссек з "Демократичного руху".

Водночас ще невідомо, чи вдасться втілити такий розподіл мандатів у життя. За даними BFMTV, лідер "Республіканців" у Національній асамблеї Лоран Вок’є відмовився входити до уряду Барньє, бо його представнику не дали посаду міністра фінансів (ним може стати Антуан Арман із "Відродження").

Новий французький прем’єр раніше визначився з розподілом квот у своєму уряді, віддавши переважну більшість ключових посад правим і правоцентристським партіям.

Опитування свідчать, що раніше маловідомий широкому загалу Барньє очолив список найпопулярніших політиків країни.

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