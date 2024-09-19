СМИ узнали состав будущего правительства Франции: будет новый глава МИД

Премьер-министр Франции Мишель Барнье вечером в четверг, 19 сентября, должен представить президенту Эмманюэлю Макрону свой состав правительства, в который вошли преимущественно представители правых и правоцентристских партий.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал телеканал BFMTV.

В правительстве Барнье из предыдущего кабинета министров должность сохранит только глава Министерства вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Новым министром иностранных дел Франции может стать Жан-Ноэль Барро, представитель либерального "Демократического движения", который в последнем правительстве был государственным секретарем по европейским делам.

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Возглавить МВД Мишель Барнье предлагает Бруно Ретайо – многолетнему руководителю фракции правой партии "Республиканцы" в Сенате.

Министерство труда должна возглавить представительница пропрезидентской партии "Возрождение" Астрид Паносян, сельского хозяйства – Анни Женевар из "Республиканцев", здравоохранения – Женевьева Даррьоссек из "Демократического движения".

В то же время еще неизвестно, удастся ли воплотить такое распределение мандатов в жизнь. По данным BFMTV, лидер "Республиканцев" в Национальной ассамблее Лоран Вокье отказался входить в правительство Барнье, потому что его представителю не дали должность министра финансов (им может стать Антуан Арман из "Возрождения").

Новый французский премьер ранее определился с распределением квот в своем правительстве, отдав подавляющее большинство ключевых должностей правым и правоцентристским партиям.

Опросы свидетельствуют, что ранее малоизвестный широкой публике Барнье возглавил список самых популярных политиков страны.

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