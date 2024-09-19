ЗМІ: Прем'єр Франції визначив розподіл посад в уряді та йде з ним до Макрона

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє визначив склад свого майбутнього уряду і вже ввечері в четвер, 19 вересня, може представити його президенту Емманюелю Макрону.

Про це стало відомо телеканалу BFMTV, пише "Європейська правда".

За інформацією джерел BFMTV, в уряді Барньє буде всього 38 ключових посад, із них 16 – очільники міністерств.

Французький прем’єр віддасть найбільшу кількість портфелів – сім – пропрезидентській фракції "Разом за республіку", ще три – правим "Республіканцям" і два – "Демократичному руху".

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По одному міністру Барньє пропонує віддати правим "Горизонтам" колишнього прем’єра Франції Едуара Філіппа, центристам із "Союзу демократів і незалежних", а також "інших лівих" та "інших правих" партій.

Прізвища можливих майбутніх міністрів наразі не озвучуються.

За інформацією BFMTV, у французького прем’єра запланована зустріч із Макроном близько 19:00 за місцевим часом, хоча її тема не анонсувалась.

Також стало відомо, що новий прем’єр планує представити свою програму в Національній асамблеї Франції 1 жовтня – що передбачає, що на той час він уже повинен мати сформований уряд.

Опитування свідчать, що раніше маловідомий широкому загалу Барньє очолив список найпопулярніших політиків країни.

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