У МЗС заочно відповіли Сікорському на пропозицію референдуму про статус Криму

Міністерство закордонних справ увечері в четвер, 19 вересня, заявило про неприпустимість компромісів стосовно територіального статусу Криму після того, як глава польського МЗС Радослав Сікорський запропонував провести там референдум за певних умов.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У МЗС підкреслили, що територіальна цілісність України "ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів", і це підтримують як українські Збройні сили, так і партнери та міжнародне право.

"Крим – це центр ваги європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом", – зазначається в заяві відомства.

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Там висловили очікування на підтримку партнерів для примусу Росії до виведення військ із Криму та притягнення її до відповідальності за порушення міжнародного права та скоєні злочини.

"Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права", – наголосило МЗС.

Зовнішньополітичне відомство не уточнило, чому опублікувало цей коментар, але він з’явився після поширеної українськими ЗМІ пропозиції глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про те, як може бути вирішений статус Криму.

На думку Сікорського, Росія та Україна не зможуть домовитись про статус Криму, але "ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років".

Міжнародна спільнота й Польща зокрема не визнають протиправної анексії Криму, яку Росія здійснила у 2014 році. Цю позицію сам Сікорський підтвердив у лютому цього року.

Європейський Союз запровадив проти російської економіки секторальні санкції, які неодноразово продовжував.

У червні Європейський суд з прав людини оголосив рішення по суті в першій міждержавній справі "Україна проти Росії (щодо Криму)", визнавши державу-агресорку винною у систематичних порушеннях прав людини на окупованому півострові.