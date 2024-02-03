Глава МЗС Польщі нагадав про кордони України після сумнівів Дуди про Крим

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський після суперечливої заяви президента Дуди про Крим підкреслив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які неодноразово підтверджувала Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", Сікорський написав у своєму Twitter (Х).

"Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року", – зазначив Радослав Сікорський.

Polska uznaje niepodległość Ukrainy w jej międzynarodowo ustanowionych granicach, które wielokrotnie potwierdziła Federacja Rosyjska: poczynając od traktatu z 19 listopada 1990, poprzez memorandum budapeszteńskie z 5 grudnia 1994 oraz traktat o granicy z 28 stycznia 2003. February 3, 2024

У п'ятницю польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю Kanal Zero на запитання, чи поверне Україна Крим, відповів, що не знає. Він підкреслив, що вірить у те, що Україна поверне Донецьк і Луганськ.

Він додав, що Кримський півострів є "особливим і з історичних причин", тому що "якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії".

У суботу слова президента Дуди прокоментував посол України в Польщі Василь Зварич . "Крим – це Україна: так є і буде", – підкреслив він. Він додав, що основою є міжнародне право.

У серпні під час виступу на Кримській платформі Дуда наголошував, що від результату війни Росії проти України, у тому числі того, чи зможе вона "закріпити" за собою Крим, залежить збереження всього світового порядку.

Дуда запевняв, що треба звільнити усю територію України, разом з Кримом.