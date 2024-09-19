В МИД заочно ответили Сикорскому на предложение референдума о статусе Крыма

Министерство иностранных дел вечером в четверг, 19 сентября, заявило о недопустимости компромиссов относительно территориального статуса Крыма после того, как глава польского МИД Радослав Сикорский предложил провести там референдум при определенных условиях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В МИД подчеркнули, что территориальная целостность Украины "никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов", и это поддерживают как украинские Вооруженные силы, так и партнеры и международное право.

"Крым – это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров", – отмечается в заявлении ведомства.

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Там выразили ожидания на поддержку партнеров для принуждения России к выводу войск из Крыма и привлечения ее к ответственности за нарушение международного права и совершенные преступления.

"Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным образом, аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права", – подчеркнул МИД.

Внешнеполитическое ведомство не уточнило, почему опубликовало этот комментарий, но он появился после распространенного украинскими СМИ предложения главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, как может быть решен статус Крыма.

По мнению Сикорского, Россия и Украина не смогут договориться о статусе Крыма, но "мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет".

Международное сообщество и Польша в частности не признают противоправной аннексии Крыма, которую Россия осуществила в 2014 году. Эту позицию сам Сикорский подтвердил в феврале этого года.

Европейский Союз ввел против российской экономики секторальные санкции, которые неоднократно продлевал.

В июне Европейский суд по правам человека огласил решение по существу в первом межгосударственном деле "Украина против России (по Крыму)", признав государство-агрессора виновным в систематических нарушениях прав человека на оккупированном полуострове.