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Мер Будапешта заявив, що для столиці настає "найгірший" період повені на Дунаї

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Новини — П'ятниця, 20 вересня 2024, 08:59 — Марія Ємець

Мер Будапешта Гергей Корачонь заявив, що для столиці починається найскладніший період повені на Дунаї. 

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

"Будапешт готовий до піка, але найважче починається зараз", – написав Корачонь вранці у п’ятницю. 

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Мер розповів, що у столиці зробили усе можливе для підготовки до піка повені, що очікується у суботу 21 вересня. У вразливих до підтоплень місцях встановлено тимчасові дамби висотою до 9 метрів, їх постійно патрулюють. 

На набережних Будапешта, Gábor Bankó/444
На набережних Будапешта, Gábor Bankó/444

За ніч проти четверга, 19 вересня, рівень води на Дунаї у Будапешті піднявся на понад один метр, вода підступила до будівлі парламенту.

Президент Тамаш Шуйок приїхав подивитися на ситуацію у селищі Пілішмарот, що вище за течією від Будапешта, щоб підбадьорити місцевих рятувальників і волонтерів. 

 
Із Facebook мера селища

На піку робіт з підготовки до повені до наповнення мішків та спорудження дамб залучилися близько 4 тисяч волонтерів, на додачу до профільних служб. Зараз потреба у додаткових руках вже набагато менша, оскільки основні роботи завершені. 

Перед наближенням великої води до угорської частини Дунаю в Угорщині заявили, що очікують "повінь десятиліття", але вода не має перевищити рекордні позначки 2013 року. Прем'єр Віктор Орбан через це скасував свій виступ у Європарламенті.

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Угорщина ЄвроЖиття
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