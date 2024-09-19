У Будапешті вода дісталась будівлі парламенту
Новини — Четвер, 19 вересня 2024, 16:27 —
В угорській столиці Будапешті за ніч проти четверга, 19 вересня, рівень води піднявся на понад один метр, причому вода з Дунаю підступила до будівлі парламенту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Blikk.
Мер Будапешта Гергей Корачонь розповів, що влада підготувалась до підняття рівня води – розмістивши майже 500 тисяч мішків із піском і відкачуючи кількасот тисяч кубометрів води.
Водночас нижні набережні Будапешта вже затоплені, й вода з Дунаю дісталась порогу будівлі парламенту.
The overflowing Danube flooded the Budapest embankment, where the famous Hungarian parliament building is located pic.twitter.com/ycFSm9ttuu– NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2024
Розлив Дунаю також обмежив рух кількох трамвайних маршрутів, і в мерії Будапешта попередили про можливе закриття однієї зі станцій метро.
За словами Корачоня, пік паводків в угорській столиці настане у п’ятницю. Він додав, що рівень води не перевищить максимально зафіксований, а захисні конструкції можуть захистити в разі підняття води на 9 метрів.
"Ще раз прошу всіх не наближатися до розливу Дунаю, не заважати рятувальникам! Немає фотографії, яка б коштувала дорожче, ніж безпека жителів Будапешта", – закликав він.
Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Напередодні негода дісталась півночі Італії.
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