У Будапешті вода дісталась будівлі парламенту

В угорській столиці Будапешті за ніч проти четверга, 19 вересня, рівень води піднявся на понад один метр, причому вода з Дунаю підступила до будівлі парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Blikk.

Мер Будапешта Гергей Корачонь розповів, що влада підготувалась до підняття рівня води – розмістивши майже 500 тисяч мішків із піском і відкачуючи кількасот тисяч кубометрів води.

Фото: Blikk

Водночас нижні набережні Будапешта вже затоплені, й вода з Дунаю дісталась порогу будівлі парламенту.

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The overflowing Danube flooded the Budapest embankment, where the famous Hungarian parliament building is located pic.twitter.com/ycFSm9ttuu – NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2024

Розлив Дунаю також обмежив рух кількох трамвайних маршрутів, і в мерії Будапешта попередили про можливе закриття однієї зі станцій метро.

Фото: Blikk

Фото: Blikk

За словами Корачоня, пік паводків в угорській столиці настане у п’ятницю. Він додав, що рівень води не перевищить максимально зафіксований, а захисні конструкції можуть захистити в разі підняття води на 9 метрів.

"Ще раз прошу всіх не наближатися до розливу Дунаю, не заважати рятувальникам! Немає фотографії, яка б коштувала дорожче, ніж безпека жителів Будапешта", – закликав він.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Напередодні негода дісталась півночі Італії.

Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.