У Будапешті вода дісталась будівлі парламенту

В угорській столиці Будапешті за ніч проти четверга, 19 вересня, рівень води піднявся на понад один метр, причому вода з Дунаю підступила до будівлі парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Blikk.

Мер Будапешта Гергей Корачонь розповів, що влада підготувалась до підняття рівня води – розмістивши майже 500 тисяч мішків із піском і відкачуючи кількасот тисяч кубометрів води.

Водночас нижні набережні Будапешта вже затоплені, й вода з Дунаю дісталась порогу будівлі парламенту.

The overflowing Danube flooded the Budapest embankment, where the famous Hungarian parliament building is located pic.twitter.com/ycFSm9ttuu