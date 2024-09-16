Укр Рус Eng

Орбан скасував виступ у Європарламенті через загрозу повені в Угорщині

Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 13:45 — Уляна Кричковська

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відклав виступ у Європарламенті через повені в країні.

Про це він написав у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

"Через екстремальні погодні умови і повені, що тривають в Угорщині, я відклав виконання всіх своїх міжнародних зобов'язань", – заявив він.

Як зазначило видання Politico, у середу угорський лідер мав виступити перед парламентом у Страсбурзі і представити програму діяльності угорського головування в Раді ЄС.

Реклама:

У заяві Європейського парламенту зазначили, що очільникця Європарламенту Роберта Мецола поговорила з Орбаном, щоб повідомити, що Європейський парламент готовий зробити все можливе, щоб допомогти всім, хто постраждав.

"Мецола зрозуміла ситуацію і погодилася, що вона зв'яжеться з політичними групами для проведення дебатів з прем'єр-міністром, запланованих на цей тиждень, щодо пріоритетів головування, які будуть перенесені на наступне засідання", – йдеться в заяві.

Зранку повідомлялося, що в Угорщині готуються до великої повені на Дунаї, до угорської частини якого наближається велика вода з інших центральноєвропейських країн. 

Міністр оборони оголосив, що армія також долучиться до реагування на стихійне лихо. Залучать близько 12 000 осіб, в райони очікуваних підтоплень перекидають гусеничні машини-амфібії. 

Раніше про наближення "повені десятиліття" попередив мер Будапешта.

Як відомо, від масштабних повеней потерпають південний захід Польщі, схід Чехії та Нижня Австрія, відомо про щонайменш трьох загиблих

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Орбан Угорщина стихійні лиха
Реклама: