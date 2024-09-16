Орбан скасував виступ у Європарламенті через загрозу повені в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відклав виступ у Європарламенті через повені в країні.

Про це він написав у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

"Через екстремальні погодні умови і повені, що тривають в Угорщині, я відклав виконання всіх своїх міжнародних зобов'язань", – заявив він.

Як зазначило видання Politico, у середу угорський лідер мав виступити перед парламентом у Страсбурзі і представити програму діяльності угорського головування в Раді ЄС.

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У заяві Європейського парламенту зазначили, що очільникця Європарламенту Роберта Мецола поговорила з Орбаном, щоб повідомити, що Європейський парламент готовий зробити все можливе, щоб допомогти всім, хто постраждав.

"Мецола зрозуміла ситуацію і погодилася, що вона зв'яжеться з політичними групами для проведення дебатів з прем'єр-міністром, запланованих на цей тиждень, щодо пріоритетів головування, які будуть перенесені на наступне засідання", – йдеться в заяві.

Зранку повідомлялося, що в Угорщині готуються до великої повені на Дунаї, до угорської частини якого наближається велика вода з інших центральноєвропейських країн.

Міністр оборони оголосив, що армія також долучиться до реагування на стихійне лихо. Залучать близько 12 000 осіб, в райони очікуваних підтоплень перекидають гусеничні машини-амфібії.

Раніше про наближення "повені десятиліття" попередив мер Будапешта.

Як відомо, від масштабних повеней потерпають південний захід Польщі, схід Чехії та Нижня Австрія, відомо про щонайменш трьох загиблих.