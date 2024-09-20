Мэр Будапешта заявил, что для столицы наступает "худший" период наводнения на Дунае

Мэр Будапешта Гергей Карачонь заявил, что для столицы начинается самый сложный период наводнения на Дунае.

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

"Будапешт готов к пику, но самое трудное начинается сейчас", – написал Карачонь утром в пятницу.

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Мэр рассказал, что в столице сделали все возможное для подготовки к пику наводнения, который ожидается в субботу 21 сентября. В уязвимых к подтоплениям местах установлены временные дамбы высотой до 9 метров, их постоянно патрулируют.

На набережних Будапешта, Gábor Bankó/444

За ночь на четверг, 19 сентября, уровень воды на Дунае в Будапеште поднялся более чем на один метр, вода подступила к зданию парламента.

Президент Тамаш Шуйок приехал посмотреть на ситуацию в поселке Пилишмарот, что выше по течению от Будапешта, чтобы подбодрить местных спасателей и волонтеров.



Из Facebook мэра поселка

На пике работ по подготовке к наводнению к наполнению мешков и сооружению дамб привлекли около 4 тысяч волонтеров, в дополнение к профильным службам. Сейчас потребность в дополнительных руках уже гораздо меньше, поскольку основные работы завершены.

Перед приближением большой воды к венгерской части Дуная в Венгрии заявили, что ожидают "наводнение десятилетия", но вода не должна превысить рекордные отметки 2013 года. Премьер Виктор Орбан из-за этого отменил свое выступление в Европарламенте.