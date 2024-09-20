В подтопленных районах Польши зафиксировала уже 13 случаев мародерства

На подтопленном паводком юге Польши полиция зафиксировала уже 13 случаев мародерства, правоохранители оперативно борются с этими инцидентами.

Об этом сообщило Polskie Radio, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, только за 19 сентября полиция зафиксировала четыре случая мародерства на подтопленных территориях Польши.

Местные жители утверждают, что злоумышленников не просто отличить от правоохранителей.

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Глава Министерства внутренних дел и администрации Томаш Семоняк заверил, что полиция имеет указания бороться с этим явлением в оперативном порядке.

Начальник полиции Марек Боронь заверил, что приговоры также выносятся быстрее, чем обычно.

"Случаи таких краж и грабежей рассматриваются в ускоренном режиме. Мародерам грозит шесть месяцев лишения свободы", – отметил он.

Боронь также подсчитал, что полиция обнаружила немало фальшивых сборов денег для людей из затопленных районов. С начала паводка следователи зафиксировали почти полсотни таких случаев.

Ранее сообщалось, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением на юго-западе страны.

В частности, в пострадавшем городке Левин-Бжеский полиция задержала двух мужчин, которых заподозрили в мародерстве.

Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.