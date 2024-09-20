Польські військові гелікоптери залучили до боротьби з повінню
Пілоти польських армійських гелікоптерів застосовують навички, яких вони набули під час підготовки до бойових дій, у боротьбі з повенями, що залишили по собі руйнівний слід по всій Центральній Європі.
Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Командир авіаційного підрозділу спеціальних операцій Пьотр Цехан розповів, що є схожість між бойовими навичками, яким навчають військових авіаторів, і тими, які необхідні для виконання польотів під час повені.
"Нас навчають рятувальним польотам, десантуванню, транспортуванню важких вантажів. У цьому випадку ці навички використовуються", – поділився він.
Гелікоптери використовувалися для скидання мішків з піском у захисні споруди від повеней, укріплення дамб або герметизації тих, що прорвало.
"Ми також здійснювали патрульні польоти, щоб оцінити збитки і потенційні загрози", – сказав Цехан.
Окрім цього, за його словами, пілоти транспортували воду та їжу.
Повідомлялося, що 17 вересня у польському місті Пачкув Ниського повіту Опольського воєводства евакуювали 35 пацієнтів з лікувально-профілактичного закладу повітрям.
Між тим, міністр фінансів Польщі Анджей Доманський вважає, що обіцяної допомоги від Європейського Союзу в розмірі 5 млрд євро на подолання наслідків повені може виявитися недостатньо.