Польські військові гелікоптери залучили до боротьби з повінню

Пілоти польських армійських гелікоптерів застосовують навички, яких вони набули під час підготовки до бойових дій, у боротьбі з повенями, що залишили по собі руйнівний слід по всій Центральній Європі.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Командир авіаційного підрозділу спеціальних операцій Пьотр Цехан розповів, що є схожість між бойовими навичками, яким навчають військових авіаторів, і тими, які необхідні для виконання польотів під час повені.

"Нас навчають рятувальним польотам, десантуванню, транспортуванню важких вантажів. У цьому випадку ці навички використовуються", – поділився він.

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Гелікоптери використовувалися для скидання мішків з піском у захисні споруди від повеней, укріплення дамб або герметизації тих, що прорвало.

"Ми також здійснювали патрульні польоти, щоб оцінити збитки і потенційні загрози", – сказав Цехан.

Окрім цього, за його словами, пілоти транспортували воду та їжу.

Повідомлялося, що 17 вересня у польському місті Пачкув Ниського повіту Опольського воєводства евакуювали 35 пацієнтів з лікувально-профілактичного закладу повітрям.

Між тим, міністр фінансів Польщі Анджей Доманський вважає, що обіцяної допомоги від Європейського Союзу в розмірі 5 млрд євро на подолання наслідків повені може виявитися недостатньо.