Польские военные вертолеты привлекли к борьбе с наводнением

Пилоты польских армейских вертолетов применяют навыки, которые они приобрели во время подготовки к боевым действиям, в борьбе с наводнениями, оставившими после себя разрушительный след по всей Центральной Европе.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Командир авиационного подразделения специальных операций Петр Цехан рассказал, что есть сходство между боевыми навыками, которым обучают военных авиаторов, и теми, которые необходимы для выполнения полетов во время наводнения.

"Нас обучают спасательным полетам, десантированию, транспортировке тяжелых грузов. В этом случае эти навыки используются", – поделился он.

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Вертолеты использовались для сброса мешков с песком в защитные сооружения от наводнений, укрепления дамб или герметизации тех, что прорвало.

"Мы также осуществляли патрульные полеты, чтобы оценить ущерб и потенциальные угрозы", – сказал Цехан.

Кроме этого, по его словам, пилоты транспортировали воду и еду.

Сообщалось, что 17 сентября в польском городе Пачкув Ниского повета Опольского воеводства эвакуировали 35 пациентов из лечебно-профилактического учреждения по воздуху.

Как известно, министр финансов Польши Анджей Доманский считает, что обещанной помощи от Европейского Союза в размере 5 млрд евро на преодоление последствий наводнения может оказаться недостаточно.