У затопленій Польщі евакуюють пацієнтів лікарень повітрям
Новини — Вівторок, 17 вересня 2024, 13:59 —
У польському місті Пачкув Ниського повіту Опольського воєводства евакуювали 35 пацієнтів з лікувально-профілактичного закладу повітрям.
Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".
Як розповіло видання, 35 пацієнтів евакуювали повітрям з лікувально-профілактичного закладу в Пачкуві, адже медичний персонал через ситуацію з повінню не вийшов на роботу.
Як розповів журналістами директор районної лікарні в Нисі, пацієнти, яких евакуювали - люди похилого віку, які потребують догляду. Тому було прийняте відповідне рішення про евакуацію.
Він зазначив, що проблема з кадрами в основному пов'язана з повінню, оскільки персонал не може дістатися до роботи.
Kolejne nagranie z okolic dworca PKP Paczków. #powódź #powódź2024– Skywarn Poland – Polscy Łowcy Burz (@SkywarnPoland) September 16, 2024
Autor: Łukasz Kuliński (@SkywarnPoland) pic.twitter.com/znL4aC3BoY
Нагадаємо, зранку 17 вересня влада міста Левін-Бжеський Опольського воєводства закликала мешканців евакуюватися через затоплення.
Пізніше повідомлялося, що Левін-Бжеський затоплене, а мешканці не виходять на зв’язок і в місті немає електрики.
У чотирьох постраждалих воєводствах Польщі призупинили навчальний процес.
У понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.