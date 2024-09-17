У затопленій Польщі евакуюють пацієнтів лікарень повітрям

У польському місті Пачкув Ниського повіту Опольського воєводства евакуювали 35 пацієнтів з лікувально-профілактичного закладу повітрям.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як розповіло видання, 35 пацієнтів евакуювали повітрям з лікувально-профілактичного закладу в Пачкуві, адже медичний персонал через ситуацію з повінню не вийшов на роботу.

Як розповів журналістами директор районної лікарні в Нисі, пацієнти, яких евакуювали - люди похилого віку, які потребують догляду. Тому було прийняте відповідне рішення про евакуацію.

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Він зазначив, що проблема з кадрами в основному пов'язана з повінню, оскільки персонал не може дістатися до роботи.

Нагадаємо, зранку 17 вересня влада міста Левін-Бжеський Опольського воєводства закликала мешканців евакуюватися через затоплення.

Пізніше повідомлялося, що Левін-Бжеський затоплене, а мешканці не виходять на зв’язок і в місті немає електрики.

У чотирьох постраждалих воєводствах Польщі призупинили навчальний процес.

У понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.