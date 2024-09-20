У Польщі вважають недостатніми 5 млрд євро від ЄС для покриття всіх збитків від повені

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський заявив, що обіцяної допомоги від Європейського Союзу в розмірі 5 млрд євро на подолання наслідків повені може виявитися недостатньо.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Міністр фінансів Польщі заявив, що країна поки не знає точної суми заданих збитків, проте втрати дуже великі.

"Тому не я думаю, що ця сума, ці 5 млрд євро для Польщі є адекватною сумою. Це зовсім не означає, що цього достатньо для того, щоб покрити всі збитки", – наголосив він.

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Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання доступу до 10 млрд євро з Фонду згуртованості для країн Центрально-Східної Європи, які останніми днями постраждали від повеней.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Напередодні негода дісталась півночі Італії.

Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.