Шторм "Борис" охопив північну Італію, спричинивши сильні повені та зсуви ґрунту

У північному італійському регіоні Емілія-Романья евакуюють людей, оскільки шторм "Борис", який з минулого тижня охопив Центральну та Східну Європу, накрив країну, спричинивши сильні повені та зсуви ґрунту.

Про це повідомило видання The Guardian, передає "Європейська правда".

Видання розповіло, що злива охопила Емілію-Романью пізно ввечері 18 вересня, а з настанням ночі ситуація стрімко погіршилася.

В Емілії-Романьї та сусідньому регіоні Марке оголошено штормове попередження на наступні 24-36 годин. Школи будуть закриті 19 вересня, а людям рекомендують уникати поїздок і, за можливості, працювати вдома.

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Видання нагадало, що повінь в Емілії-Романьї у травні 2023 року забрала життя 17 людей і завдала збитків на суму 8,5 млрд євро.

Фото: The Guardian

Джадер Дарді, мер міста Модільяна, яке сильно постраждало від руйнівної регіональної повені в травні 2023 року, заявив, що ситуація "дуже драматична" та гірша, ніж у 2023 році.

Вода піднялася вниз за течією, спричинивши повені в селищі Марцено в Брізігеллі.

"Раптова і велика хвиля прибуває з Модільяни, проходячи через селище Марцено", – зазначила місцева влада Брізігелла.

Як розповіло видання, міська влада закликала жителів постраждалих районів евакуюватися з їхніх будинків.

Мер Кастель Болоньєзе сказав, що ситуація "значно перевершила найгірші прогнози", та закликав мешканців цього району піднятися на верхні поверхи своїх будинків.

Річка Савена в Болоньї також швидко піднімається, попередила мерія міста. Влада наказала евакуювати мешканців перших поверхів і підвалів будинків у постраждалих районах.

Деякі дороги також перекриті через зсуви, передало видання.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини.

Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.

Також нещодавно повідомлялося, що у Польщі ведуть кілька розслідувань інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню.