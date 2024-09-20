В Польше расширили зону стихийного бедствия из-за масштабных наводнений

В Польше из-за масштабных наводнений расширили зону стихийного бедствия, добавив к ней Болеславецкий, Яворский, Легницкий и Злоторыйский поветы.

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, которого цитирует Polsat News, сообщает "Европейская правда".

О расширении зоны стихийного бедствия Туск объявил на заседании штаба по чрезвычайным ситуациям в городе Нова-Соль.

"Существует решение о включении Болеславецкого, Яворского, Легницкого и Злоторыйского поветов в перечень тех, на которые распространяется режим стихийного бедствия", – отметил он.

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Глава польского правительства также рассказал, что получил информацию через личный канал от жителя жилого массива Опатовице во Вроцлаве.

"Там вода вытекает из дренажных канав и накапливается на дорогах, из-за чего массив отрезан от мира. Я уже обратился к заместителю министра Томчику с просьбой, чтобы солдаты, которые находятся в этом районе, немедленно отреагировали на ситуацию. Надеюсь, они быстро туда прибудут. Спасибо также за такие сигналы от граждан", – сказал Туск.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Накануне непогода добралась до севера Италии.

Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.

Кроме того, министр финансов Польши Анджей Доманский считает, что обещанной помощи от Европейского Союза в размере 5 млрд евро на преодоление последствий наводнения может оказаться недостаточно.