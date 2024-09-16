CNN: Підозрюваний у стрілянині, яку вважають ймовірним замахом на Трампа, підтримував Україну
Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 07:23 —
Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя кандидата в президенти США Дональда Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну у соцмережах.
Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на інформацію від трьох співрозмовників у правоохоронних органах, передає "Європейська правда".
Перевірка особистих даних Раяна Веслі Раута, наданих правоохоронцями, показала, що він проживає на Гаваях і вісім разів мав проблеми з законом.
Журналісти видання із соцмереж чоловіка виявили, що він підтримував Україну та закликав іноземців приєднуватися до війни на боці України.
За даними телеканалу, в 2022 році він публікував десятки постів на платформі Х (Twitter), де заявляв, що готовий пожертвувати своїм життям у боротьбі, і що "нам потрібно спалити Кремль дотла".
Він сам називав себе "неофіційним посередником" української влади та активно закликав афганських військових брати участь у бойових діях за Україну.
Окрім цього, за словами співрозмовників телеканалу, представники розвідки США нещодавно поінформували представників кампанії Трампа про нові ознаки того, що Іран планує посилити напади на колишнього президента та його оточення.
У кампанії Дональда Трампа раніше повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.
Американський президент Джо Байден заявив, що підозрюваний перебуває під вартою та доручив своїй команді забезпечити Секретну службу необхідними ресурсами для його захисту.
Нагадаємо, у липні в кандидата у президенти США від Республіканської партії стріляли на мітингу в Пенсильванії.
Під час того інциденту Трамп отримав поранення, також загинув один із учасників мітингу, що стояв позаду нього на трибунах. Стрільця, 20-річного Томаса Метью Крукса, вбили на місці агенти Секретної служби США.
Розслідування замаху на експрезидента досі триває.