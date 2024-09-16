CNN: Підозрюваний у стрілянині, яку вважають ймовірним замахом на Трампа, підтримував Україну

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя кандидата в президенти США Дональда Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну у соцмережах.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на інформацію від трьох співрозмовників у правоохоронних органах, передає "Європейська правда".

Перевірка особистих даних Раяна Веслі Раута, наданих правоохоронцями, показала, що він проживає на Гаваях і вісім разів мав проблеми з законом.

Журналісти видання із соцмереж чоловіка виявили, що він підтримував Україну та закликав іноземців приєднуватися до війни на боці України.

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За даними телеканалу, в 2022 році він публікував десятки постів на платформі Х (Twitter), де заявляв, що готовий пожертвувати своїм життям у боротьбі, і що "нам потрібно спалити Кремль дотла".

Він сам називав себе "неофіційним посередником" української влади та активно закликав афганських військових брати участь у бойових діях за Україну.

Раян Рут (Фото: Х)

Окрім цього, за словами співрозмовників телеканалу, представники розвідки США нещодавно поінформували представників кампанії Трампа про нові ознаки того, що Іран планує посилити напади на колишнього президента та його оточення.

У кампанії Дональда Трампа раніше повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.

Американський президент Джо Байден заявив, що підозрюваний перебуває під вартою та доручив своїй команді забезпечити Секретну службу необхідними ресурсами для його захисту.

Нагадаємо, у липні в кандидата у президенти США від Республіканської партії стріляли на мітингу в Пенсильванії.

Під час того інциденту Трамп отримав поранення, також загинув один із учасників мітингу, що стояв позаду нього на трибунах. Стрільця, 20-річного Томаса Метью Крукса, вбили на місці агенти Секретної служби США.

Розслідування замаху на експрезидента досі триває.