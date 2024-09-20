Секретная служба США хочет большего финансирования после двух покушений на Трампа

Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Л. Роу-младший призывает Конгресс выделить больше средств ведомству после двух явных попыток покушений на бывшего президента Дональда Трампа.

Заявление главы ведомства приводит The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Роу отметил, что служба должна признать свои недостатки и лучше подготовиться, чтобы справиться с опасной "новой реальностью".

По его словам, служба охраны президентов США, бывших президентов и других высокопоставленных чиновников отчаянно нуждается в большем количестве контрснайперов и следователей, модернизированных бронированных лимузинов для кортежей и большего количества бронированного стекла.

Реклама:

Он также сказал, что в учебном центре агентства в Мэриленде не хватает студий для подготовки агентов к реальным нападениям и что агенты работают больше часов в состоянии повышенной бдительности, чем положено.

"Мы используем наших людей на уровне, которого мы не видели в наших защитных операциях. Мы сейчас все сжигаем", – отметил Роу.

Агентство имеет годовой бюджет в 3 миллиарда долларов и более 7000 сотрудников, включая элитные подразделения охраны.

Министр национальной безопасности Алехандро Майоркас сказал в отдельном интервью, что Секретная служба просит Конгресс о "значительном" увеличении бюджета на персонал, транспорт и технологии, хотя он и Роу отдельно отказались назвать конкретные цифры.

Роу говорит, что ему необходимо добавить в штат еще много агентов и сотрудников правоохранительных органов, чтобы обеспечить надлежащую безопасность всех лидеров, находящихся под защитой Секретной службы.

"Вы можете иметь все самые современные технологии. Но в конце концов все сводится к тому, чтобы люди выполняли свою работу", – сказал он.

По его словам, Секретная служба планирует нанять 400 агентов до конца этого года.

Как известно, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

Больше об этом – в статье Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа.

Также в июле в кандидата в президенты США от Республиканской партии стреляли на митинге в Пенсильвании.