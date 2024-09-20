Люксембург закликає Німеччину до стриманості в питанні перевірок на кордоні

Майже через тиждень після повторного запровадження Німеччиною прикордонних перевірок міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден закликав Берлін проявляти поміркованість під час їх проведення.

Заяву міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, заздалегідь було оголошено, що слід уникати "непотрібних збоїв у транскордонному русі".

Крім того, федеральна поліція Німеччини має максимально знизити вплив на транспортні потоки і повсякденне життя людей у прикордонному регіоні, вважає очільник МВС Люксембургу.

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З понеділка на автобані A64, що з'єднує Люксембург із німецьким містом Трір, було встановлено контрольно-пропускний пункт.

За словами представника федеральної поліції в Трірі, особливо в години пік черга може становити від 20 до 25 хвилин.

Якщо черга перевищить 20 хвилин, контрольно-пропускний пункт буде відкритий і людей пропустять, сказав він.

"Ми хочемо якомога менше порушувати рух людей і вантажів", – підкреслив представник поліції.

Глоден проконсультувався щодо ситуації з автобаном A64 з президентом Федерального поліцейського управління в Кобленці Грегором Пельцлем, а також зі своєю німецькою колегою Ненсі Фезер, повідомили в МВС Люксембургу.

Обидва вони запевнили Люксембург, що буде вжито необхідних заходів, щоб звести до мінімуму вплив на приміський рух.

З понеділка на всіх сухопутних кордонах Німеччини розпочалися перевірки, головна мета яких – зменшити кількість нелегальних в'їздів мігрантів. Перевірки спочатку розраховані на шість місяців.

Як відомо, дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.