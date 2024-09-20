Люксембург призывает Германию к сдержанности в вопросе проверок на границе

Почти через неделю после повторного введения Германией пограничных проверок министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден призвал Берлин проявлять умеренность при их проведении.

Заявление министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По его словам, заранее было объявлено, что следует избегать "ненужных сбоев в трансграничном движении".

Кроме того, федеральная полиция Германии должна максимально снизить влияние на транспортные потоки и повседневную жизнь людей в приграничном регионе, считает глава МВД Люксембурга.

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С понедельника на автобане A64, соединяющем Люксембург с немецким городом Трир, был установлен контрольно-пропускной пункт.

По словам представителя федеральной полиции в Трире, особенно в часы пик, очередь может составлять от 20 до 25 минут.

Если очередь превысит 20 минут, контрольно-пропускной пункт будет открыт, и людей пропустят, сказал он.

"Мы хотим как можно меньше нарушать движение людей и грузов", – подчеркнул представитель полиции.

Глоден проконсультировался по ситуации с автобаном A64 с президентом Федерального полицейского управления в Кобленце Грегором Пельцлем, а также со своей немецкой коллегой Нэнси Фезер, сообщили в МВД Люксембурга.

Оба они заверили Люксембург, что будут приняты необходимые меры, чтобы свести к минимуму влияние на пригородное движение.

С понедельника на всех сухопутных границах Германии начались проверки, главная цель которых – уменьшить количество нелегальных въездов мигрантов. Проверки изначально рассчитаны на шесть месяцев.

Как известно, дискуссии относительно ужесточения правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в прошлом месяце. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.