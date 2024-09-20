Фон дер Ляєн про 35 млрд євро кредиту: Україна вирішуватиме, як його використовувати

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила подробиці щодо того, як Україна може використати наданий ЄС кредит у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ.

Про це вона сказала під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, ЄС зможе надати цей кредит дуже швидко, і дуже важливо, що він надійде безпосередньо до національного бюджету України.

"Це дозволить покращити макрофінансову стабільність України та надасть вам значний і вкрай необхідний фіскальний простір. Ви вирішуватимете, як краще використовувати кошти, забезпечуючи максимальну гнучкість для задоволення ваших потреб", – зазначила вона.

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Президентка Єврокомісії наголосила, що це звільнить більше українських національних ресурсів для зміцнення, зокрема, військового потенціалу для захисту від російської агресії.

"Для нас було і є важливим те, що ми діємо швидко, тому що терміновість є очевидною, і цей крок зараз дає можливість завершити процедури, які, звичайно, включають Раду і парламент, до кінця року, і тоді кредит буде у вашому розпорядженні", – додала фон дер Ляєн.

Раніше фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ.

Нагадаємо, йдеться про план кредиту для України обсягом 50 млрд доларів, узгоджений лідерами G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів. Проте після того між ЄС і США залишилися розбіжності щодо деталей.

Зокрема, неофіційно повідомляли, що зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс знизила перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів.