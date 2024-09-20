В правительстве объяснили, на каких условиях Украина получит 35 млрд евро кредита от ЕС

Кредит в 35 млрд евро от Европейского Союза, объявленный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, является частью плана стран "Группы семи" по использованию замороженных росактивов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в пояснении Министерства финансов Украины.

Во время визита в Киев в пятницу глава Еврокомиссии объявила предложение предоставить Украине макрофинансовую помощь объемом до 35 млрд евро на 2024-2025 годы, отмечают в Минфине.

Там подчеркивают, что заем будет возвращаться только за счет будущих доходов от замороженных активов России в ЕС.

Реклама:

"Таким образом, ожидается, что все средства макрофинансовой помощи для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направляться на погашение", – говорится в сообщении.

Для предоставления займа ЕС предложил создать специальный Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM). Он предусматривает, что предоставленные средства "будут иметь безвозвратный характер для Украины".

Кроме того, Киев сам будет определять, на что направлять средства.

"Решение Еврокомиссии является частью инициативы (не альтернативой) G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine)", – отмечают в Минфине.

В ведомстве напоминают, что речь идет только о предложении Еврокомиссии, его еще должны рассмотреть и одобрить Европарламент и Совет ЕС. В таком случае средства "могут быть доступны уже в ближайшие месяцы".

Напомним, лидеры "Группы семи" в июне согласовали план кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Однако после того между ЕС и США остались разногласия относительно деталей.