Єврокомісія: Туреччина продовжує віддалятися від ЄС

Європейська комісія заявила, що держава-кандидат на вступ до ЄС Туреччина продовжує курс на віддалення від Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у звіті Єврокомісії.

У документі висловлюється занепокоєння щодо відступу Анкари від демократії, подальшої мілітаризації Північного Кіпру та прохамасівської риторики.

"Туреччина продовжує віддалятися від ЄС та не змінила негативну тенденцію щодо реформ попри свої неодноразові заяви про прихильність до вступу в ЄС", – йдеться у звіті.

Єврокомісія заявила, що Анкара залишається на "ранній стадії" підготовки в таких сферах, як судова система та боротьба з корупцією, адже країна відмовляється виконувати низку рішень Європейського суду з прав людини.

"Серйозне занепокоєння ЄС щодо подальшого погіршення демократичних стандартів, верховенства права, незалежності судової системи та поваги до фундаментальних прав не було враховано", – наголошується у звіті.

Ситуація з правами людини та основоположними правами погіршується, продовжується серйозний відступ у питаннях громадянського суспільства, а політичний плюралізм підривається через переслідування опозиційних партій та політиків за допомогою звинувачень і законів про нерозголошення інформації, йдеться в документі.

Туреччина вперше подала заявку на вступ до тодішнього Європейського економічного співтовариства в 1987 році, отримала статус кандидата в 1999 році та розпочала переговорний процес у 2005 році.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував ЄС за те, що його країна так довго чекає приєднання до нього.

Перед цим Ердоган казав, що Туреччина може "порвати" з Європейським Союзом, якщо це буде необхідно.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявляв, що не може уявити Туреччину членом Євросоюзу, та закликав остаточно припинити заморожені переговори про вступ.