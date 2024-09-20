В Турции говорят, что не подавались бы в БРИКС, если бы были в ЕС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна не стремилась бы к членству в неформальном объединении БРИКС, если бы ее приняли в Европейский Союз.

Как пишет "Европейская правда", его слова цитирует портал Turkish Minute.

Во время выступления в штаб-квартире турецкого государственного информационного агентства Anadolu в Анкаре Фидан подчеркнул, что Турция прилагает усилия для диверсификации своих глобальных альянсов, но одновременно и дальше стремится к членству в ЕС.

"Если бы наша экономическая интеграция с Европейским Союзом увенчалась членством, нам не пришлось бы искать альтернативы вроде БРИКС", – добавил глава турецкого МИД.

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Он отметил, что Турция также заинтересована в укреплении связей с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявив, что глобальное партнерство необходимо для того, чтобы ориентироваться в мире, который становится все более сложным.

Он добавил, что Турция имеет традицию создания альянсов и активно участвует в различных региональных организациях экономического сотрудничества, в частности Черноморском экономическом сотрудничестве и D-8 – группе исламских развивающихся стран.

Турция еще несколько месяцев назад подала заявку на членство в БРИКС на фоне "разочарования" перспективами сближения с ЕС, а также спорами со странами НАТО из-за того, что Анкара продолжает сотрудничать с Россией.

БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты, считают геополитическим оппонентом группы G7 и "западным" финансовым учреждениям, как Всемирный банк и МВФ.

Путь Турции к членству в Европейском Союзе начался в 1963 году. В 1995-м страна вступила в таможенный союз с ЕС. Четырьмя годами позже она получила статус кандидата на вступление, а в 2005 году – начала переговоры.

Евроинтеграционный прогресс Турции затормозился из-за ряда факторов, в частности беспокойства относительно прав человека, демократического управления и нерешенного спора относительно Кипра, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.

Несмотря на это, Турция формально остается кандидатом на членство в ЕС.