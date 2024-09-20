Макрон просить підтримати майбутній уряд Франції: Це в колективних інтересах

Президент Франції Емманюель Макрон закликав усі політичні сили підтримати формування нового уряду на чолі з прем’єр-міністром Мішелем Барньє.

Про це він сказав журналістам під час візиту до міста Шартр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Французький лідер закликав "усі політичні табори" допомогти Барньє "досягти успіху", наголосивши, що "це в колективних інтересах".

"Важливо, щоб усі політичні групи з відданістю та почуттям відповідальності допомогли (Мішелю Барньє. – Ред.) сформувати уряд", – додав глава держави.

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Макрон окремо підкреслив, що прем’єр має "повну свободу" у формуванні свого уряду та "робить це з великою відданістю".

Новий французький прем’єр раніше визначився з призначеннями у своєму уряді, віддавши переважну більшість ключових посад правим і правоцентристським партіям.

Водночас, за інформацією ЗМІ, Макрон нібито просив главу уряду замінити одну із кандидаток через її суперечливі погляди на сім’ю та права жінок і критику з боку представників своєї ж партії.

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