Макрон просит поддержать будущее правительство Франции: Это в коллективных интересах

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все политические силы поддержать формирование нового правительства во главе с премьер-министром Мишелем Барнье.

Об этом он сказал журналистам во время визита в город Шартр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Французский лидер призвал "все политические лагеря" помочь Барнье "достичь успеха", подчеркнув, что "это в коллективных интересах".

"Важно, чтобы все политические группы с преданностью и чувством ответственности помогли (Мишелю Барнье. – Ред.) сформировать правительство", – добавил глава государства.

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Макрон отдельно подчеркнул, что премьер имеет "полную свободу" в формировании своего правительства и "делает это с большой преданностью".

Новый французский премьер ранее определился с назначениями в своем правительстве, отдав подавляющее большинство ключевых должностей правым и правоцентристским партиям.

В то же время, по информации СМИ, Макрон якобы просил главу правительства заменить одну из кандидаток из-за ее противоречивых взглядов на семью и права женщин и критики со стороны представителей своей же партии.

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