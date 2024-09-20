ЗМІ: Макрон попросив нового прем'єра внести зміни до складу майбутнього уряду

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до прем’єр-міністра Мішеля Барньє з проханням внести зміни до складу майбутнього уряду.

Про це стало відомо телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

За даними телеканалу, французький президент наполягає на виключенні зі складу уряду Лоранс Гарньє, яка мала обійняти посаду міністерки у справах сім’ї.

Як зазначає канал, це пов'язано з тим, що Гарньє раніше підтримувала рух La Manif pour tous, який відомий тим, що організовує акції проти ЛГБТ-спільноти і виступає проти одностатевих шлюбів.

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"Президент не хоче, щоб нова команда руйнувала його реформи. Позиції Гарньє повністю протилежні тим, які відстоювали попередні команди", – пояснює один зі співрозмовників телеканалу з-поміж колишніх міністрів.

Своєю чергою інше джерело зазначає, що останнє слово залишається за Барньє.

"За конституцією, не президент республіки безпосередньо відхиляє ту чи іншу кандидатуру. Він не блокує. Але він може бити на сполох", – додає джерело, близьке до переговорів.

Новий французький прем’єр раніше визначився з розподілом квот у своєму уряді, віддавши переважну більшість ключових посад правим і правоцентристським партіям.

Опитування свідчать, що раніше маловідомий широкому загалу Барньє очолив список найпопулярніших політиків країни.

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