Politico: Новий пакет допомоги США Україні може містити ракети для F-16

США розглядають можливість надання Україні "ракет середньої дальності" для винищувачів F-16 у межах майбутнього пакета військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили порталу Politico три джерела.

У новому пакеті військової допомоги США, йдеться в матеріалі, Україна може отримати крилату авіаційну бомбу AGM-154, здатну уражати цілі на відстані до 110 кілометрів.

Це "дозволить Україні суттєво модернізувати зброю, яку вона використовує для нанесення ударів по російських військах, і дозволить їй робити це на більш безпечних відстанях", зазначає Politico.

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Співрозмовники видання додали, що пакет також міститиме артилерійські боєприпаси, ракети і снаряди до систем протиповітряної оборони, але його конкретне наповнення ще може змінитись.

Про пакет допомоги в розмірі 375 мільйонів доларів раніше повідомило агентство Reuters.

Перед тим радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван анонсував "суттєвий пакет" військової допомоги Україні, який має бути готовим до кінця вересня.

Як відомо, Білий дім наразі має майже 6 мільярдів доларів у межах механізму PDA. Ці кошти можуть "згоріти" із завершенням фінансового року у США менш як за два тижні, й Білий дім і Конгрес працюють над вирішенням цієї проблеми.