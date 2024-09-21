Reuters: США готують Україні пакет військової допомоги на $375 млн

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів – помітно більший, ніж в останні місяці, – оголошення якого планується наступного тижня.

Про це агентству Reuters повідомили двоє американських посадовців, пише "Європейська правда".

Пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння.

Вміст і обсяг пакета ще можуть змінитися, додає Reuters.

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З травня США не оголошували Україні пакетів допомоги на суму понад 275 мільйонів доларів через механізм PDA (Presidential Drawdown Authority), який дозволяє передавати зброю з американських складів.

У межах PDA востаннє допомогу Україні виділяли до Дня незалежності – розмір пакета складав $125 млн.

Раніше радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван анонсував "суттєвий пакет" військової допомоги Україні, який має бути готовим до кінця вересня.

Як відомо, Білий дім наразі має майже 6 мільярдів доларів у межах механізму PDA. Ці кошти можуть "згоріти" із завершенням фінансового року у США менш як за два тижні, й Білий дім і Конгрес працюють над вирішенням цієї проблеми.