Салліван анонсував суттєвий пакет військової допомоги США до кінця вересня

США працюють над суттєвим пакетом допомоги Україні, який планують оголосити до кінця вересня.

Про це, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", заявив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, пише "Європейська правда".

Салліван зазначив, що щодня зустрічається зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби та інструменти потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що Росія позбавлена можливості здійснити будь-який прорив, який би привів до стратегічних переваг.

Він нагадав, що у квітні цього року існувала широка стурбованість тим, що може статися крах лінії фронту. Проте в наступні місяці українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях, і Україна також зробила сміливі та рішучі кроки у війні, просуваючись уперед.

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Салліван зазначив, що це не питання політичної волі, а питання розв'язання важких і складних логістичних і оперативних питань для фактичної доставки необхідного озброєння на фронт.

За його словами, США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть.

Як інший приклад підтримки він навів складне в реалізації рішення переспрямувати Україні всі ракети для Patriot, які мали бути поставлені партнерам і союзникам у найближчі 12 місяців.

"Я пишаюся тим, що ми зробили, але, як сказав зі сцени президент Зеленський, з огляду на те, з чим зіштовхнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюся", – наголосив радник Байдена.

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен під час приїзду до Києва на саміт Кримської платформи анонсував понад $700 млн гуманітарної та енергетичної допомоги для України.

Також держсекретар обіцяв передати Байдену побажання України щодо далекобійних ударів по Росії.