Politico: Новый пакет помощи США Украине может содержать ракеты для F-16

США рассматривают возможность предоставления Украине "ракет средней дальности" для истребителей F-16 в рамках будущего пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили порталу Politico три источника.

В новом пакете военной помощи США, говорится в материале, Украина может получить крылатую авиационную бомбу AGM-154, способную поражать цели на расстоянии до 110 километров.

Это "позволит Украине существенно модернизировать оружие, которое она использует для нанесения ударов по российским войскам, и позволит ей делать это на более безопасных расстояниях", отмечает Politico.

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Собеседники издания добавили, что пакет также будет содержать артиллерийские боеприпасы, ракеты и снаряды к системам противовоздушной обороны, но его конкретное наполнение еще может измениться.

О пакете помощи в размере 375 миллионов долларов ранее сообщило агентство Reuters.

Перед тем советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан анонсировал "существенный пакет" военной помощи Украине, который должен быть готов к концу сентября.

Как известно, Белый дом сейчас имеет почти 6 миллиардов долларов в рамках механизма PDA. Эти средства могут "сгореть" с завершением финансового года в США менее чем за две недели, и Белый дом и Конгресс работают над решением этой проблемы.