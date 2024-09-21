У Білому домі кажуть, що поки не бачили "плану перемоги" Зеленського
Директор із питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер стверджує, що Білий дім поки не знайомий зі змістом "плану перемоги", який Володимир Зеленський планує представити Джо Байдену у Вашингтоні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Карпентер сказав в інтерв’ю українській службі "Голосу Америки".
За словами представника Радбезу, США перебувають у постійній комунікації з українськими партнерами, але в цьому конкретному випадку, "я так розумію, Зеленський хотів приїхати сюди та поінформувати про цей план Байдена особисто".
"Тож ні, ми не ознайомлені з планом, але президенти матимуть можливість незабаром провести цю розмову, а також узгодити свої стратегічні цілі до кінця роботи цієї адміністрації, що буде дуже важливо", – додав він.
Карпентер відмовився говорити, чи підтримають у Білому домі "план перемоги", але наголосив, що Байден "абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді".
"І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоби виділити все це якомога швидше", – заявив представник Ради нацбезпеки США.
Водночас раніше постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американська сторона вже ознайомилась із "планом миру" Зеленського; цю ж оцінку повторили і в Держдепі.
За інформацією Bloomberg, "план перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Зеленський казав, що "план перемоги" розрахований на рішення, які мають статися протягом жовтня-грудня 2024 року.