Зеленський розкрив нову деталь про "план перемоги", який покаже Байдену
Президент України Володимир Зеленський розкрив нову деталь про "план перемоги", який планує презентувати президенту США наступного тижня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відповідь на запитання ЗМІ на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії у Києві.
Зеленський зазначив, що не хоче розкривати деталі раніше, ніж обговорить план з Джо Байденом.
"У більшості своїй рішення щодо плану залежать саме від нього. Від інших союзників також, але є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів. Дуже розраховую, що він підтримає цей план", – сказав президент України.
Зеленський зазначив, що реалізація цього задуму потребуватиме швидких рішень партнерів і розкрив, на який період розразований цей план.
"План розрахований на рішення, які мають статися починаючи з жовтня до грудня місяця… Тоді ми вважаємо, що план спрацює", – сказав він.
Раніше Зеленський розкрив, що план складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".
Він також прокоментував, що планує робити, якщо президент Байден не підтримає такий план дій і "потрібен буде план "Б".
"Ми вже в плані "Б", ми у ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було плану "А", бо план "А" був – не допустити повномасштабного вторгнення, посилити Україну зброєю і превентивно накласти санкції на РФ, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тож ми вже у цьому плані", – сказав Зеленський.
Також Зеленський сказав, що не знайомий зі змістом стратегії адміністрації Байдена щодо російсько-української війни – таємним документом, який у Білому домі підготували на запит Конгресу.
Як повідомляли, президент Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит у США, де зокрема планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів Камалу Гарріс та Дональда Трампа.