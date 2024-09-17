У США заявили, що бачили новий "план миру" Зеленського

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд стверджує, що американська сторона вже ознайомилась із новим українським планом Володимира Зеленського.

Про це вона сказала на пресконференції у штаб-квартирі ООН у вівторок, 17 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Американська дипломатка відповідала на питання про "план миру", який Зеленський має представити Джо Байдену до кінця вересня.

"Ми бачили план миру президента Зеленського. Ми вважаємо, що в ньому викладена стратегія і план, які можуть спрацювати. І нам потрібно зрозуміти, як ми можемо сприяти цьому, взаємодіючи з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку", – додала вона.

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Посол США додала, що "у нас є надія досягти певного прогресу" в питанні миру, не уточнивши, що саме має на увазі.

Імовірно, під "планом миру" Томас-Грінфілд мала на увазі те, що українська сторона охрестила "планом перемоги", підготовку якого Зеленський анонсував минулого місяця.

Пізніше він говорив, що план містить чотири пункти про посилення військової підтримки України "плюс один, який нам потрібен після війни".

Нагадаємо, раніше у МЗС України спростували дані Bild, що "план перемоги" Зеленського передбачає заморозку війни.