В Белом доме говорят, что пока не видели "плана победы" Зеленского

Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер утверждает, что Белый дом пока не знаком с содержанием "плана победы", который Владимир Зеленский планирует представить Джо Байдену в Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Карпентер сказал в интервью украинской службе "Голоса Америки".

По словам представителя Совбеза, США находятся в постоянной коммуникации с украинскими партнерами, но в этом конкретном случае, "я так понимаю, Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане Байдена лично".

"Так что нет, мы не ознакомлены с планом, но президенты будут иметь возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важно", – добавил он.

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Карпентер отказался говорить, поддержат ли в Белом доме "план победы", но подчеркнул, что Байден "абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в самую сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности".

"И он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле – чтобы выделить все это как можно скорее", – заявил представитель Совета нацбезопасности США.

В то же время ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона уже ознакомилась с "планом мира" Зеленского; эту же оценку повторили и в Госдепе.

По информации Bloomberg, "план победы" предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Зеленский говорил, что "план победы" рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.