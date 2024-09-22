Во Франции спустя более 2 месяцев после выборов представили новое правительство

В субботу Франция представила новое правительство, которое имеет целью найти баланс между правыми и центристами на фоне попыток выйти из тупика после внеочередных выборов в июле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

После 2 с половиной месяцев политической неопределенности после неожиданного решения президента Эмманюэля Макрона объявить досрочные выборы, премьер Мишель Барнье сформировал кабинет министров, который, как он надеется, найдет межпартийную поддержку во фрагментированном парламенте.

В его команде немного политических тяжеловесов, но среди них – один из лидеров консервативной партии бывшего президента Николя Саркози Бруно Ритейло, который договорился о желанном министерстве внутренних дел в качестве цены за поддержку в парламенте.

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Однако, демонстрируя хрупкость правительства, престижную должность министра финансов получил малоизвестный 33-летний Антуан Арман из партии Макрона.

Перед новым министром финансов, а также новым министром по вопросам бюджета Лораном Сен-Мартеном будет стоять сложная задача – подготовить бюджетный законопроект к январю, в то время как Франция пытается сдержать растущий по спирали дефицит бюджета.

"Мы должны сократить государственные расходы и сделать их более эффективными. Если бы решение заключалось в повышении налогов, Франция уже давно была бы крупнейшей сверхдержавой мира", – сказал Арман в интервью газете Journal du Dimanche, опубликованном в субботу.

Но, несмотря на вхождение 10 политиков из консервативной партии Барнье "Республиканцы" (LR) в кабинет министров, Макрон сохранил ряд министров из предыдущего правительства на ключевых должностях. Только один левый политик присоединился к кабинету министров – Дидье Миго на должности министра юстиции.

Жан-Ноэль Барро, министр по вопросам Европы в предыдущем правительстве, был повышен до должности министра иностранных дел.

Себастьен Лекорню останется на посту министра обороны.

По всей Франции в субботу, 21 сентября, организовали около пятидесяти демонстраций против "отрицания демократии" из-за назначения президентом Эмманюэлем Макроном премьер-министра Мишеля Барнье.

Ранее президент призвал все политические силы поддержать формирование нового правительства во главе с премьер-министром Барнье.

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