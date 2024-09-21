У Франції тривають десятки демонстрацій проти Макрона та нового прем’єра

По всій Франції в суботу, 21 вересня, організували близько п'ятдесяти демонстрацій проти "заперечення демократії" через призначення президентом Емманюелем Макроном прем’єр-міністра Мішеля Барньє.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

Акції протесту організували профспілки, студентські та екологічні організації, а також ліві політичні сили, передусім "Нескорена Франція".

Вони звинувачують Макрона в тому, що він відмовився призначати прем’єр-міністром представника об’єднаної лівої коаліції, яка здобула найбільшу кількість депутатів у Національній асамблеї після дострокових виборів на початку липня.

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Фото: AFP

Мітинги, серед іншого, уже проходять у Бордо, Марселі та Парижі. В останньому організатори заявляли про участь від 20 до 40 тисяч людей, але наразі офіційного підрахунку учасників немає.

En manifestation contre le premier ministre @MichelBarnier qui s’appuie sur une majorité de droite et d’extrême droite pic.twitter.com/nklGq2caG5 – Hendrik Davi (@hendrik_davi) September 21, 2024

Попередні масштабні демонстрації проти Макрона та призначеного ним прем’єра Барньє відбулись 7 вересня.

Нинішні протести відбуваються в той час, як очікується офіційне оголошення складу нового уряду, де переважну більшість посад посіли представники пропрезидентських партій і правих "Республіканців".

Раніше Макрон закликав усі політичні сили підтримати формування нового уряду на чолі з прем’єр-міністром Барньє.

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