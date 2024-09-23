У Польщі була загроза затоплення села через аварію, залучили вертольоти

У польському Любуському воєводстві між двома селами сталася аварія на насосній станції: внаслідок цього евакуювали близько 100 місцевих мешканців, а пожежники використовували військові вертольоти для укріплення насипів.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як розповіли у пожежній службі репортерам видання, між селами Броди і Брудки вийшла з ладу насосна станція, яка знаходиться приблизно в 200 метрах від набережної Одри. Якби не допомога військових вертольотів, вода могла б створити серйозну небезпеку.

Речник Любуського воєводського управління Державної пожежної служби Аркадіуш Каньяк розповів, що під час аварії вода почала надходити до водосховища, яке з'єднане із селом Броди. Тому, за його словами, пожежники віддали наказ про підготовку до евакуації, адже була загроза затоплення.

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Він розповів, що пожежники евакуювали мешканців трьох вулиць – близько 100 людей. На допомогу прийшли автобуси та військові вантажівки, які були готові вивезти людей.

Також надзвичайники залучили до допомоги два військові вертольоти для скидання мішків, які використовуються для укріплення насипів.

Два вертольоти здійснили кілька десантувань і приблизно через сім годин вдалося зупинити витік.

"Мешканці поступово повертаються до своїх домівок", – повідомив бригадний генерал журналістам.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Негода також дісталась півночі Італії.

Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.