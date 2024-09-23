В Польше была угроза затопления села из-за аварии, привлекли вертолеты

В польском Любушском воеводстве между двумя селами произошла авария на насосной станции: в результате этого эвакуировали около 100 местных жителей, а пожарные использовали военные вертолеты для укрепления насыпей.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Как рассказали в пожарной службе репортерам издания, между селами Броды и Брудки вышла из строя насосная станция, которая находится примерно в 200 метрах от набережной Одры. Если бы не помощь военных вертолетов, вода могла бы создать серьезную опасность.

Представитель Любуского воеводского управления Государственной пожарной службы Аркадиуш Каньяк рассказал, что во время аварии вода начала поступать в водохранилище, которое соединено с селом Броды. Поэтому, по его словам, пожарные отдали приказ о подготовке к эвакуации, ведь была угроза затопления.

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Он рассказал, что пожарные эвакуировали жителей трех улиц – около 100 человек. На помощь пришли автобусы и военные грузовики, которые были готовы вывезти людей.

Также чрезвычайники привлекли к помощи два военных вертолета для сброса мешков, которые используются для укрепления насыпей.

Два вертолета совершили несколько десантирований и примерно через семь часов удалось остановить утечку.

"Жители постепенно возвращаются в свои дома", – сообщил бригадный генерал журналистам.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Непогода также добралась до севера Италии.

Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.