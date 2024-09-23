Прем’єр Франції вперше зібрав свій уряд і закликав працювати "без театральщини"

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє у понеділок, 23 вересня, вперше зібрав міністрів свого кабінету та закликав їх зосередитися на реальних, а не показових діях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У своєму виступі перед членами свого уряду Барньє закликав їх виявляти повагу до всіх своїх співвітчизників і політичних партій, вислуховувати всіх і бути скромними.

"Зосередьтеся на діях, а не на розмовах. Без театральщини", – додав він.

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Минулими вихідними, через два місяці після дострокових виборів, у Франції представили новий уряд, який має на меті знайти баланс між правими і центристами на тлі спроб вийти з глухого політичного кута.

Хоча на виборах переміг альянс лівих партій "Новий народний фронт", а ультраправе "Національне об'єднання" отримало найбільше голосів, якщо рахувати за окремими партіями, жоден із їхніх представників до уряду не увійшов.

Міністри нового кабінету Мішеля Барньє, зокрема міністри фінансів і бюджету, здебільшого маловідомі французькій громадськості, і багато з них не мають значного політичного впливу.

Винятком є новий міністр внутрішніх справ Франції, 63-річний Бруно Ретайо – багаторічний член консервативної партії "Республіканці", який раніше висловлював жорсткі погляди стосовно боротьби з антисемітизмом і подолання злочинності.

Крім того, свою посаду з попереднього уряду зберіг міністр збройних сил Себастьєн Лекорню. А МЗС очолив Жан-Ноель Барро, представник ліберального "Демократичного руху", який в останньому уряді був державним секретарем з європейських справ.

Наскільки стабільним буде новий французький уряд, і чи вдасться йому здійснити реформи, ухвалені парламентом, ще належить з'ясувати. Але йому вже загрожує вотум недовіри.

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