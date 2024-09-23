Премьер Франции впервые собрал свое правительство и призвал работать "без театральщины"

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье в понедельник, 23 сентября, впервые собрал министров своего кабинета и призвал их сосредоточиться на реальных, а не показательных действиях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В своем выступлении перед членами своего правительства Барнье призвал их проявлять уважение ко всем своим соотечественникам и политическим партиям, выслушивать всех и быть скромными.

"Сосредоточьтесь на действиях, а не на разговорах. Без театральщины", – добавил он.

Реклама:

В минувшие выходные, через два месяца после досрочных выборов, во Франции представили новое правительство, цель которого – найти баланс между правыми и центристами на фоне попыток выйти из тупика.

Хотя на выборах победил альянс левых партий "Новый народный фронт", а ультраправое "Национальное объединение" получило больше всего голосов, если считать по отдельным партиям, ни один из их представителей в правительство не вошел.

Министры нового кабинета Мишеля Барнье, в частности министры финансов и бюджета, в основном малоизвестны французской общественности, и многие из них не имеют значительного политического влияния.

Исключением является новый министр внутренних дел Франции, 63-летний Брюно Ретайо – многолетний член консервативной партии "Республиканцы", который ранее высказывал жесткие взгляды относительно борьбы с антисемитизмом и преодоления преступности.

Кроме того, свою должность из предыдущего правительства сохранил министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. А МИД возглавил Жан-Ноэль Барро, представитель либерального "Демократического движения", который в последнем правительстве был государственным секретарем по европейским делам.

Насколько стабильным будет новое французское правительство, и удастся ли ему осуществить реформы, принятые парламентом, еще предстоит выяснить. Но ему уже грозит вотум недоверия.

Читайте также, кем является новый премьер-министр Мишель Барнье: От "диалога с Путиным" до помощи Макрону.