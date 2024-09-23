Кокаїну на 7 мільйонів євро знайшли в ящиках з бананами в мережі німецьких супермаркетів

Співробітники мережі дисконтних супермаркетів у Німеччині виявили 95 кілограмів кокаїну, захованих у ящиках з бананами

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила в понеділок німецька поліція.

Вулична вартість знайдених наркотиків становить близько 7 мільйонів євро.

Поліція не назвала мережу супермаркетів, про яку йдеться, але повідомила, що наркотики були виявлені в кількох містах західної землі Північний Рейн-Вестфалія.

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Вперше брикети з кокаїном були виявлені працівниками двох магазинів мережі в Мьонхенгладбаху 10 вересня.

Пізніше того ж дня кокаїн був знайдений в магазинах мережі в сусідніх містах Дуйсбург, Крефельд, Вірсен, Гайнсберг і Нойс.

"Слідчі працюють над припущенням, що продуктовий магазин не був правильним одержувачем поставки, а отримав товар помилково", – йдеться в заяві поліції Мьонхенгладбаха.

Поліція вважає, що вантаж був відправлений з Південної Америки і прибув до бельгійського порту Антверпен перед тим, як його доставили на розподільчий склад супермаркету в Німеччині.

Нещодавно понад 40 кг кокаїну знайшли у бананах для французьких супермаркетів.

Влітку повідомляли, що на півдні Італії перехопили велику партію кокаїну, вартість якого на ринку могла сягати 23 млн євро – це одна з найбільших знахідок за останні роки.