Кокаина на 7 миллионов евро нашли в ящиках с бананами в сети немецких супермаркетов

Сотрудники сети дисконтных супермаркетов в Германии обнаружили 95 килограммов кокаина, спрятанных в ящиках с бананами

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила в понедельник немецкая полиция.

Уличная стоимость найденных наркотиков составляет около 7 миллионов евро.

Полиция не назвала сеть супермаркетов, о которой идет речь, но сообщила, что наркотики были обнаружены в нескольких городах западной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Реклама:

Впервые брикеты с кокаином были обнаружены работниками двух магазинов сети в Мьонхенгладбахе 10 сентября.

Позже в тот же день кокаин был найден в магазинах сети в соседних городах Дуйсбург, Крефельд, Вирсен, Хайнсберг и Нойс.

"Следователи работают над предположением, что продуктовый магазин не был правильным получателем поставки, а получил товар по ошибке", – говорится в заявлении полиции Мьонхенгладбаха.

Полиция считает, что груз был отправлен из Южной Америки и прибыл в бельгийский порт Антверпен перед тем, как его доставили на распределительный склад супермаркета в Германии.

Недавно более 40 кг кокаина нашли в бананах для французских супермаркетов.

Летом сообщалось, что на юге Италии перехватили крупную партию кокаина, стоимость которого на рынке могла достигать 23 млн евро – это одна из крупнейших находок за последние годы.