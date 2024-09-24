У Швейцарії кількох людей затримали у зв'язку з підозрою смерті у "капсулі самогубства"

У Швейцарії порушили кримінальну справу та затримали кількох людей через смерть людини в капсулі для самогубства.

Про це повідомила швейцарська поліція, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Йдеться про капсулу Sarco, яка ніколи раніше не використовувалася. Вона призначена для того, щоб дозволити людині, яка перебуває всередині, натиснути кнопку, що впорскує азот в герметичну камеру. Після цього людина має заснути і за кілька хвилин померти від задухи.

Капсула для евтаназії Sarco

Прокуратура кантону Шаффгаузен отримала повідомлення від юридичної фірми про те, що в понеділок стався випадок самогубства з використанням капсули Sarco.

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У заяві сказано, що кілька людей були взяті під варту, а прокуратура почала розслідування за підозрою в підбурюванні до самогубства і пособництві в ньому.

Голландська газета Volkskrant повідомила у вівторок, що поліція затримала одного з її фотографів, який хотів зняти використання Sarco.

Поліція Шаффгаузена повідомила, що фотографа утримують у поліцейському відділку, але відмовилася надати подальші пояснення.

Exit International, група підтримки самогубств, що базується в Нідерландах, заявила, що саме вона стоїть за 3D-друкованим пристроєм, на розробку якого було витрачено понад 1 мільйон доларів.

Швейцарське законодавство дозволяє асистоване самогубство за умови, що людина позбавляє себе життя без "зовнішньої допомоги", а ті, хто допомагає людині померти, не роблять це з "будь-яких корисливих мотивів", як повідомляється на урядовому сайті Швейцарії.

Австралійський лікар Філіп Нітшке, який працює в Exit International, повідомив агентству, що його організація отримала консультацію від юристів у Швейцарії про законність використання Sarco у цій країні.

У липні швейцарська газета Blick повідомила, що державний прокурор Шаффгаузена Петер Штіхер написав юристам Exit International, що будь-який оператор капсули може зіткнутися з кримінальним переслідуванням у Швейцарії. Засудження може призвести до п'яти років позбавлення волі.

Прокурори в інших регіонах Швейцарії також вказали, що використання капсули може призвести до кримінального переслідування.

Влітку 54-річна американка з численними захворюваннями планувала стати першою людиною, яка скористається цим пристроєм, але від цих планів довелося відмовитися.

Нагадаємо, у 2021 році Іспанія дозволила евтаназію та асистований суїцид для людей із важкими та невиліковними хворобами, а 2023 року це зробила Португалія.