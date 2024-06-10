На референдумі в Словенії підтримали легалізацію канабісу та евтаназію

Більшість громадян Словенії на референдумах, які відбулись одночасно з виборами до Європейського парламенту в неділю, 9 червня, підтримали часткову легалізацію канабісу та асистований суїцид.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTV Slovenija.

На консультативний референдум у Словаччині стосовно канабісу були винесені два питання – про його легалізацію в медичних цілях і для особистого використання. Першу опцію підтримали понад 66,5% тих, хто голосував, другу – трохи більш як 51,5%. В обох випадках явка склала майже 40%.

На окреме питання "Чи підтримуєте ви ухвалення закону, що регулює право на добровільну допомогу в кінці життя?" 54,82% виборців відповіли ствердно і 45,19% – проти. Явка виборців склала понад 40%.

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Лівоцентристська коаліція Словенії стверджувала, що кожна людина повинна мати право ухвалювати самостійні рішення щодо власного життя і що медицина не може лікувати або вилікувати всі хвороби.

Консервативна опозиція, навпаки, виступила проти цієї ініціативи, стверджуючи, що людське життя є недоторканним згідно з конституцією Словенії.

Після оприлюднення результатів консультативних референдумів прем’єр Словаччини Роберт Голоб заявив, що з обох питань "правова база вже максимально сформована", і перші законодавчі пропозиції можуть бути готові до кінця року.

Нагадаємо, наприкінці травня парламент Франції почав обговорення законопроєкту про "право на кінець життя", який у разі ухвалення легалізує евтаназію в окремих випадках.

Більше про ініціативу читайте у статті: Гідна смерть за власним бажанням: у Франції пропонують свою альтернативу евтаназії.