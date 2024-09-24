В Швейцарии нескольких человек задержали в связи с подозрением смерти в "капсуле самоубийства"

В Швейцарии возбудили уголовное дело и задержали нескольких человек из-за смерти человека в капсуле для самоубийства.

Об этом сообщила швейцарская полиция, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Речь идет о капсуле Sarco, которая никогда ранее не использовалась. Она предназначена для того, чтобы позволить человеку, который находится внутри, нажать кнопку, впрыскивающую азот в герметичную камеру. После этого человек должен заснуть и через несколько минут умереть от удушья.

Капсула для эвтаназии Sarco

Прокуратура кантона Шаффгаузен получила сообщение от юридической фирмы о том, что в понедельник произошел случай самоубийства с использованием капсулы Sarco.

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В заявлении сказано, что несколько человек были взяты под стражу, а прокуратура начала расследование по подозрению в подстрекательстве к самоубийству и пособничестве в нем.

Голландская газета Volkskrant сообщила во вторник, что полиция задержала одного из ее фотографов, который хотел снять использование Sarco.

Полиция Шаффгаузена сообщила, что фотографа удерживают в полицейском участке, но отказалась предоставить дальнейшие объяснения.

Exit International, группа поддержки самоубийств, базирующаяся в Нидерландах, заявила, что именно она стоит за 3D-печатного устройства, на разработку которого было потрачено более 1 миллиона долларов.

Швейцарское законодательство разрешает ассистированное самоубийство при условии, что человек лишает себя жизни без "внешней помощи", а те, кто помогает человеку умереть, не делают это из "каких-либо корыстных побуждений", как сообщается на правительственном сайте Швейцарии.

Австралийский врач Филипп Нитшке, который работает в Exit International, сообщил агентству, что его организация получила консультацию от юристов в Швейцарии о законности использования Sarco в этой стране.

В июле швейцарская газета Blick сообщила, что государственный прокурор Шаффгаузена Петер Штихер написал юристам Exit International, что любой оператор капсулы может столкнуться с уголовным преследованием в Швейцарии. Осуждение может привести к пяти годам лишения свободы.

Прокуроры в других регионах Швейцарии также указали, что использование капсулы может привести к уголовному преследованию.

Летом 54-летняя американка с многочисленными заболеваниями планировала стать первым человеком, который воспользуется этим устройством, но от этих планов пришлось отказаться.

Напомним, в 2021 году Испания разрешила эвтаназию и ассистированный суицид для людей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями, а в 2023 году это сделала Португалия.