Трамп обещает "вывести" США из войны в Украине в случае победы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Америка "застряла" в войне в Украине, и только его победа позволит ей "выйти" оттуда.

Такое Трамп сказал на митинге в Атланте во вторник, 24 сентября, сообщает "Европейская правда".

Экс-президент снова пообещал в случае победы "урегулировать войну в Украине" и "положить конец хаосу на Ближнем Востоке", потому что мир "очень близок к Третьей мировой войне".

"Байден и Камала втянули нас в войну в Украине, и теперь они не могут нас оттуда вывести. Не могут. Я наблюдал за ним: "Мы выйдем-выйдем-выйдем". Он говорит это уже три года", – добавил Трамп.

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Он также повторил свои слова о Зеленском, который "является лучшим торговцем на Земле" и каждый раз после поездки в США "забирает с собой 100 миллиардов долларов".

"Но мы застряли в этой войне, если только меня не изберут президентом. Я это сделаю. Я проведу переговоры. Я выйду оттуда. Мы должны выйти", – сказал республиканец.

Далее он допустил сценарий, при котором Россия может победить в войне против Украины, приведя в подтверждение своих слов утверждение "кого-то", с кем общался на днях: "Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Это то, что они делают. Они воюют, и это неприятно".

А после этого Трамп повторил неоднократно опровергнутый тезис о том, что США дали Украине "почти 300 миллиардов долларов", а Европа – "лишь небольшую долю от этой суммы". И обвинил Байдена в том, что он даже не пытался изменить ситуацию.

"Думаете, Байден не спит по ночам, думает, как мы заставим Европу заплатить? Нет, он спит", – подытожил Трамп.

Как известно, Трамп неоднократно заявлял, что знает, как завершить войну в Украине. На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Харрис в свою очередь заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.

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